Tennis, Serena Williams va fuori ad Auckland

4 gennaio 2017

Serena Williams torna sulla terra, e dopo il buon esordio ad Auckland , in Nuova Zelanda, contro la francese Parmentier al secondo turno è arrivata una clamorosa eliminazione. A battere l'americana la connazionale Madison Brengle . La numero 74 del mondo l'ha superata 6-4 al terzo set, dopo avere perso il secondo al tie break e il vinto il primo ancora 6-4. Giornata storta anche per la sorella Venus costretta al ritiro per un problema al braccio.

VINCI AVANTI A BRISBANE

Le buone notizie per l'Italia arrivano da Roberta Vinci. L'azzurra si è qualificata ai quarti di finale del Brisbane International, torneo Wta da un milione di dollari di montepremi che ha aperto la stagione sul cemento australiano. La tarantina, numero 18 del ranking mondiale ed ottava testa di serie, ha sconfitto per 6-4, 6-2, in un'ora e 19 minuti di gioco, la giapponese Misaki Doi. Dopo i 5 match point salvati all'esordio contro Kateryna Bondarenko un turno decisamente più tranquillo per la Vinci.