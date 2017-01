Tennis, Serena Williams torna e vince

3 gennaio 2017

Ha dovuto aspettare un giorno in più causa maltempo ma finalmente Serena Williams ha rotto il ghiaccio. La numero due del mondo ha esordito positivamente al torneo Wta International di Auckland, in Nuova Zelanda. La statunitense, prima favorita del seeding e al rientro nel circuito dopo quattro mesi di pausa, ha sconfitto per 6-3 6-4, in un'ora e un quarto di gioco, la francese Pauline Parmentier, numero 71 del ranking donne.