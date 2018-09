Tennis: Serena Williams, stagione finita

26/09/2018

Stagione finita per Serena Williams . La tennista statunitense, che oggi compie 37 anni, ha dato forfait al torneo Wta di Pechino in programma la prossima settimana, decidendo di terminare così il 2018. L'ex numero 1 al mondo tornerà alle competizioni a gennaio e nel prossimo Australian Open cercherà di eguagliare il record di 24 Slam detenuto da Margaret Smith Court, solo accarezzato quest'anno dopo le sconfitte in finale a Wimbledon e Us Open.

Si chiude senza titoli e con soli 24 match disputati (18 vittorie e 6 sconfitte il bilancio) il 2018 di Serena Williams, l'anno post gravidanza: solo nel 2006 l'ex regina del tennis mondiale aveva chiuso la stagione senza alcun trionfo a causa di diversi infortuni. L'americana, ora numero 16 al mondo, ha dato tutta se stessa per eguagliare il record di 24 tornei dello Slam vinti della Court Smith, ma prima a Wimbledon e poi agli Us Open ha ceduto a sorpresa in finale contro Kerber e Osaka.



Il suo rientro in campo è previsto a gennaio in vista degli Australian Open, primo Slam stagionale che l'ha vista vincere in ben 7 occasioni. E che questa sia davvero la volta giusta per sfatare quello che ormai sembra essere diventato un tabù.