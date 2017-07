Tennis: Serena Williams si allena con il pancione

3 luglio 2017

Serena Williams non riesce a stare lontana dai campi da tennis e mentre tutte le sue colleghe gareggiano sui campi in erba di Wimbledon, l'ex numero uno si allena sulla terra con il suo pancione. La sei volte campionessa di Wimbledon posta su Instagram una foto e un video in cui palleggia e pensa al torneo londinese: "Wimbledon got me like: esercizi in piedi stamattina." Che la mamma stia già iniziano a trasmettere la passione al primogenito?