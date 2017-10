Tennis: Serena Williams rientra agli Australian Open

10 ottobre 2017

Serena Williams farà il suo rientro agli Australian Open di cui è campionessa uscente. Dopo la pausa per la gravidanza, l'ex numero 1 al mondo sarà al via del primo torneo dello Slam (Melbourne, 15-28 gennaio 2018). Lo ha ufficializzato Craig Tiley, direttore del torneo. "Serena tornerà. Sarà con noi nel 2018 per difendere il titolo. Si sta allenando anche se mancano ancora diversi mesi e sarà lei a dirci se fisicamente si sentirà pronta".

A 36 anni e a quasi un anno dall'ultimo match (la finale vinta in Australia contro la sorella Venus) prima di prendersi una pausa per la gravidanza, Serena Williams si sta allenando duramente per tornare in campo e riprendersi al più presto lo scettro di regina del tennis mondiale. La stessa tennista ad agosto, un paio di settimane prima di partorire, aveva fissato il suo rientro nel torneo australiano, vinto già la bellezza di sette volte. "Voglio giocare gli Australian Open a gennaio. Lo so, può sembrare un progetto stravagante e magari esagerato ma ci metterò tutta me stessa per riuscirci, anche se saranno passati solo pochi mesi dalla fine della gravidanza" aveva confessato a Vogue Usa.



Ora a poco più di 90 giorni dal via, le possibilità che la minore delle Williams sarà in campo a difendere il titolo crescono sempre più, tanto che il direttore del torneo si è sbilanciato e scommette ad occhi chiusi sulla sua presenza. La caccia al record di Margaret Court, primatista slam con 24 titoli vinti, è già riaperta.