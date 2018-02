Tennis, Serena Williams giocherà solo 8 tornei nel 2018

12 febbraio 2018

Diventata mamma da qualche mese e a 36 anni suonati, Serena Williams ha deciso di limitare gli impegni in vista del 2018 . L'ex numero 1 al mondo, come comunicato dal suo coach Patrick Mouratoglou, giocherà solo 8 tornei, tra i quali Roma. Oltre ai tre Slam (Roland Garros, Wimbledon e US Open), l'americana sarà al via a Indian Wells, Miami, Madrid e Canada o Cincinnati. Se si dovesse qualificare giocherà anche le Wta Finals a Singapore.

Rientrata domenica per la prima volta nel 2018 in doppio con la sorella Venus nel quarto di finale di Fed Cup contro l'Olanda con ininfluente sconfitta 6-2, 6-3, Serena ha annunciato per bocca del suo allenatore che nel 2018 scenderà in campo con il contagocce. D'altronde a 36 anni suonati e dopo una gravidanza, le energie sono poche e vanno gestite al meglio, sull'esempio di Roger Federer. Ma mentre lo svizzero sceglie i tornei in base alle sue caratteristiche (l'anno scorso ha saltato tutta la stagione sul rosso), l'ex numero 1 al mondo ha deciso di puntare sulla qualità. E tra gli 8 tornei (forse 9 in caso di qualificazioni alle Wta Finals), per la fortuna dei tifosi italiani ci sono gli Internazionali d'Italia, in programma sulla terra rossa di Roma dal 7 al 20 maggio.