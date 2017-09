Tennis, Serena Williams è mamma: ha avuto una bimba

1 settembre 2017

Serena Williams è mamma. L'ex numero 1 al mondo ha dato alla luce una bimba in una struttura di West Palm Beach in Florida, dove le è stato riservato un intero piano. La campionessa americana e il compagno Alexis Ohanian, fondatore del social network Reddit, non avevano voluto sapere il sesso della bimba prima del lieto evento. Nata con un parto indotto, la piccola pesa poco più di 3 kg.