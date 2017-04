Tennis: Serena Williams è incinta

19 aprile 2017

Serena Williams diventerà presto mamma per la prima volta . La campionessa americana, 35 anni, ha annunciato su Snapchat di essere incinta di 20 settimane del proprio compagno, Alexis Ohanian, cofondatore di Reddit. La stagione 2017 di Serena si chiude così ora con la vittoria agli Australian Open (23° titolo dello Slam), ma non si esclude un ritiro vero e proprio dal circuito per fare la mamma a tempo pieno.

La Williams lunedì prossimo tornerà ad essere numero uno del mondo, ma ovviamente perderà diverse posizioni perché per lei la stagione 2017 è chiusa qui. Serena quando ha vinto a gennaio gli Australian Open, suo 23° torneo dello Slam in carriera, aveva già in grembo il bambino/a visto che la finale si è giocata due mesi e mezzo fa.



Un 2017 che dal punto di vista personale rimarrà memorabile per l'americana, che a dicembre aveva annunciato il fidanzamento con Alexis Ohanian. Matrimonio e maternità, impossibile chiedere di più. E a quasi 36 anni (li compirà a settembre) non sarebbe una sorpresa l'addio al circuito che la vede protagonista da 20 anni.