Tennis: Serena, sexy duetto con Beyoncé

8 ottobre 2016

In attesa di tornare in campo per le finali del Wta Tour a Singapore (23-30 novembre), Serena Williams si è esibita in un duetto sexy con l'amica Beyoncé nella tappa del “Formation Tour” al Metlife Stadium in New Jersey. La tennista americana, ex numero 1 al mondo, è salita sul palco per cantare 'Sorry' con la nota popstar. Con un corpetto di pizzo nero, Serena ha mandato in visibilio i fan.