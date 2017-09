Tennis, San Pietroburgo: Fognini si arrende a Dzumhur in finale

24 settembre 2017

Fabio Fognini si spegne sul più bello. Il ligure si arrende in tre set al bosniaco Dzumhur in un’ora e 56 minuti di gioco nella finale del torneo Atp 250 di San Pietroburgo con il punteggio di 6-3, 4-6, 2-6. Dopo aver conquistato la prima frazione, Fabio subisce un break nel secondo set e poi ne incassa un altro in apertura del terzo che, di fatto, chiude i conti. L'azzurro non centra il bis dopo la vittoria di luglio sulla terra di Gstaad .

Niente da fare per Fabio Fognini. Il tennista ligure si arrende in tre set nella finale del Torneo Atp 250 di San Pietroburgo al bielorusso Dzumhur, numero 55 del mondo. Parte subito forte Fognini che nel terzo gioco del primo set strappa il servizio al proprio avversario al quarto tentativo, portandosi sul punteggio di 2-1. Il ligure difende il proprio vantaggio con il rovescio che mette in crisi il bielorusso e conquista il primo set col comodo punteggio di 6-3. Dzumhur cresce con il passare dei minuti e, anche grazie a un ottimo servizio, riesce a mettere in crisi Fognini.



Nel quinto gioco, il ligure commette due doppi falli e poi, con un sanguinoso errore di rovescio, concede il break all'avversario. Dzumhur, però, non riesce ad approfittarne e permette a Fognini di strappargli il servizio e pareggiare sul 3-3. Su un altro errore dell'azzurro, il bielorusso piazza il secondo break del secondo parziale e chiude i conti sul 6-4. All'improvviso, complice anche qualche problema fisico, si spegne la luce per Fognini, incapace di reagire ai colpi sempre più pesanti dell'avversario. Il terzo set dura poco più di mezz'ora con il bielorusso che se lo aggiudica per 6-2. Fognini non riesce dunque a centrare il bis dopo il successo di luglio sulla terra di Gstaad.