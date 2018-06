Tennis, Roland Garros: Nadal a spasso, bene Sharapova e Serena Williams

2 giugno 2018

Il primo sabato del Roland Garros non riserva particolari sorprese. Forse una sola, in campo femminile: s'interrompe infatti a tredici la striscia di vittorie consecutive di Petra Kvitova, reduce dai trionfi di Praga e Madrid. Due tie-break costano cari alla ceca, che deve arrendersi all'estone Kontaveit, atleta in forte ascesa. Il 7-6, 7-6 finale testimonia del grande equilibrio in campo. Per il resto, come detto, solo tante conferme: la prima, come da prassi, è quella relativa a Rafa Nadal: il dieci volte campione dello Slam parigino liquida il beniamino di casa Gasquet (6-3, 6-2, 6-2). Agli ottavi Nadal troverà il non irresistibile Marterer, che oggi ha battuto facilmente Zopp (6-2, 6-1, 6-4). Un avversario decisamente più duro toccherà invece all'azzurro Fabio Fognini, che oggi l'ha spuntata al quinto contro Edmund e lunedì incrocerà il croato Marin Cilic, capace di un 6-3, 6-2, 6-4 a Johnson.





Bene anche Del Potro, che rifila un altrettanto netto 7-5, 6-4, 6-1 a Ramos. Avanzano anche Khachanov (6-3, 7-5, 6-3 a Pouille, in un match iniziato venerdì), Anderson (6-1, 6-7, 6-3, 7-6 a Mischa Zverev), Schwartzman (7-5, 6-3, 6-3 a Coric), Goffin (6-3 al quinto a Monfils, in un altro match diviso in due giorni) e Iscner, che in serata batte 7-6, 6-4, 7-6 l'altro francese Herbert. Tra le donne, detto dell'eliminazione della Kvitova, le altre grandi passeggiano o quasi: molto bene la Muguruza (6-0, 6-2 alla Stosur), la Sharapova (che rifila un clamoroso 6-2, 6-1 a Karolina Pliskova), la numero uno Halep (7-5, 6-0 alla Petkovic), Serena Williams (6-3, 6-4 alla Goerges) e la Garcia (6-1, 6-3 alla Begu).



Bene anche la tedesca Kerber, che batte con un doppio tie-break (7-6, 7-6) l'olandese Bertens. Gli altri sorrisi sono per la Stephens (che s'impone 8-6 al terzo sulla Giorgi) e per la Tsurenko (6-2, 6-4 contro la Rybarikova). Con questi risultati, per lunedì si annuncia un ottavo che vale una finale, tra le redivive Serena Williams e Maria Sharapova: la classifica Wta dice tutt'altro, ma lunedì la scena sarà tutta per loro. Intanto, domani, l'Italia farà nuovamente il tifo per Marco Cecchinato, che nell'ottavo di finale contro Goffin va a caccia dell'ennesima impresa.