Tennis, Roland Garros: Monfils si ritira per un'infezione virale

20 maggio 2016

Dopo Roger Federer il Roland Garros fa registrare un altro forfait eccellente, quello del francese Gael Monfils, ritiratosi a causa di un'infezione virale che l'ha costretto a "ricoverarsi nei giorni scorsi", come rivelato dal suo agente. Il torneo di Parigi, secondo Slam stagionale sui campi in terra rossa, perde così uno degli idoli di casa, che in Francia ha raggiunto tre volte i quarti (2009, 2011, 2014) e una la semifinale (2008).