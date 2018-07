Tennis, Roland Garros: la pioggia salva Bolelli contro Nadal

28 maggio 2018

La giornata degli italiani al Roland Garros è iniziata nel migliore dei modi con la bella vittoria di Marco Cecchinato, numero 72 Atp, che ha battuto Marius Copil dopo più di tre ore e mezza di partita con una super rimonta: sotto due set a zero, l'italiano ha chiuso poi 3-2 (2-6, 6-7, 7-5, 6-2, 10-8). Per Cecchinato, primo dei quattro azzurri oggi in campo sulla terra rossa di Parigi, è il primo successo in uno Slam e c'è l'accesso al secondo turno. Niente da fare per Andreas Seppi, costretto a cedere 3-0 ad uno scatenato Richard Gasquet (6-0, 6-2, 6-2) in appena un'ora e 26 minuti di partita. Altre due gare degli italiani si completeranno domani: Nadal-Bolelli è stata fermata per maltempo sul 2-0 per lo spagnolo, ma sul terzo set con l'italiano avanti 3-0. Si dovrà giocare il quinto set, invece, tra Matthew Ebden e Thomas Fabbiano fermi sul 2-2. Tra i big avanza Djokovic che batte con un secco 3-0 (6-3, 6-4, 6-4) Dutra Silva in un match durato appena 1 ora e 22 minuti. Facile anche il successo di Querrey contro Tiafoe, un 3-0 netto ma più combattuto (6-1, 6-2, 7-6). Il numero 8 del mondo, Thiem, ha invece impiegato poco più di un'ora per superare Ivashka con un altro 3-0 (6-2, 6-4, 6-1).



Per quanto riguarda il tabellone femminile, esordio con vittoria per Camila Giorgi, numero 57 delle classifiche Wta, che ha superato in due set (6-3, 6-2) la statunitense Grace Min. La Giorgi accede così al secondo turno. Esordio nel torneo oggi anche per Deborah Chiesa contro la svizzera Belinda Bencic, l'azzurra per un soffio non ha concretizzato l'accesso al secondo turno: dopo aver vinto il primo set 6-3, ha ceduto nel secondo concluso al tie break per poi perdere al terzo set 7-5. Deborah Chiesa, 21enne trentina numero 161 del ranking ha fallito ben cinque match-point nel decimo gioco del secondo set.