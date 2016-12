Tennis, Roland Garros: gemelli Bryan in finale, fuori Bolelli-Fognini

4 giugno 2015

Finisce in semifinale l'avventura del doppio azzurro composto da Simone Bolelli e Fabio Fognini al Roland Garros . In semifinale, la coppia italiana esce di scena sconfitta con un doppio 6-3 per mano dei gemelli Bryan (Bob e Mike) in soli 59 minuti di gioco. Bolelli-Fognini, dopo aver trionfato nel primo Slam della stagione (l'Australian Open), subiscono il secondo ko consecutivo dai Bryan dopo quello in finale a Montecarlo.

Nulla da fare per la coppia azzurra contro i gemelli statunitensi, primi favoriti del seeding e numeri uno al mondo della specialità. I Bryan chiudono i conti strappando per due volte il servizio in ogni set mentre Bolelli e Fognini sprecano due palle del contro-break sul 4-3 nel secondo parziale che potevano rimetterli in carreggiata. Il duo azzurro può comunque essere soddisfatto per un inizio di stagione positivo: dopo il successo in Australia sono arrivate le finali (perse) nei Masters 1000 di Indian Wells e di Montecarlo.