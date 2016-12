Tennis, Roland Garros: Djokovic sontuoso, Nadal si inchina

3 giugno 2015

Secondo ko su 72 incontri disputati al Roland Garros per Nadal che in passato aveva perso solo nel 2009 in semifinale con Soderling. Il match è fin dall'inizio in salita per lo spagnolo, sotto 4-0 nel primo set. Con un moto d'orgoglio Nadal torna in partita recuperando fino al 4-4. Scosso dalla rimonta dell'avversario, però, Djokovic sale in cattedra strappando il servizio nel dodicesimo e decisivo gioco. Il numero uno al mondo chiude il secondo set con un break nell'ottavo game mentre il terzo set si trasforma in una pura formalità. Nole può così festeggiare il raggiungimento della semifinale al Roland Garros, unico Slam assente nella sua ricca bacheca. Venerdì l’avversario di Djokovic sarà Murray, vincente in quattro set sullo spagnolo Ferrer. Terza semifinale a Parigi per il britannico (dopo quelle perse contro Nadal nel 2011 e 2014) che risolve il primo set soltanto al tie-break (7-4). Nel secondo parziale il tennista allenato da Amelie Mauresmo strappa il servizio nel quarto e ottavo gioco. Ferrer rinasce nel terzo set con un break decisivo sul 5-5 dopo aver annullato un match point. Lo spagnolo cede però di schianto nel quarto e ultimo set conquistando un solo gioco. Murray, numero 3 al mondo, affronterà per la 27esima volta in carriera Djokovic: il bilancio sorride al serbo con 18 affermazioni contro le 8 del britannico. L'ultima vittoria di Murray risale alla finale di Wimbledon del 2013.