Tennis, Roland Garros: avanti anche Murray e Wawrinka, tutto facile per la Halep

1 giugno 2017

Andy Murray replica a Novak Djokovic e Rafa Nadal e si qualifica per il terzo turno del Roland Garros grazie alla vittoria in quattro set (6-7, 6-2, 6-2, 7-6) sul coriaceo Martin Klizan. Tutto facile per Stan Wawrinka che liquida 3-0 l'ucraino Alexandr Dolgopolov (6-4, 7-6, 7-5 ). In campo femminile, avanti Karolina Pliskova che piega l’Alexandrova, così come la Halep che sul Suzanne Lenglen concede solo 7 game alla tedesca Tatjana Maria.

Andy Murray raggiunge Novak Djokovic e Rafa Nadal al terzo turno del Roland Garros sulla terra battuta di Parigi. Il numero 1 del mondo, però, deve impegnarsi più del previsto contro il temibile Martin Klizan che si arrende solo ad un passo dal quinto set. Lo scozzese perde a sorpresa la prima frazione senza praticamente scendere in campo e forzando un insperato tie break che, però, viene meritatamente vinto dall'avversario. Dopo avere incassato lo schiaffo nella frazione iniziale, Murray ritrova il proprio gioco senza però incantare ed arriva a chiudere i conti solo nel quarto set, ancora al tie break, dopo essere finito sotto 5-2. Decisamente più agevole, invece, il compito del numero 3 del mondo Stanislas Wawrinka che supera uno spento Alexandr Dolgopolov 3-0 (6-4, 7-6, 7-5). Al terzo turno lo svizzero dovrà vedersela con Fabio Fognini che si è sbarazzato di Andreas Seppi nel derby italiano.



Insieme con Murray e Wawrinka, avanzano anche Marin Cilic, Kei Nishikori e Juan Martin Del Potro. Il croato passeggia contro il russo Konsantin Kravchuk, chiudendo i conti sul 3-0 (6-3, 6-2, 6-2), mentre il giapponese soffre solo nel finale contro il padrone di casa, Jeremy Chardy, ma riesce comunque ad imporsi per 3-0 (6-3, 6-0, 7-6). Fortunato l'argentino che approfitta dell'infortunio al ginocchio di Nicolas Almagro, costretto al ritiro sull'1-1 del terzo set dopo che Del Potro aveva vinto il primo set per 6-3 e lo spagnolo il secondo per 6-3, per volare al terzo turno. La sorpresa di giornata è l'eliminazione di Nick Kyrgios per mano del sudafricano Kevin Anderson che archivia la questione sul 5-7, 6-4, 6-1, 6-2 finale.



Per quanto riguarda il tabellone femminile, avanzano senza difficoltà le due teste di serie, Karolina Pliskova e Simona Halep che si sbarazzano rispettivamente di Ekaterina Alexandrova e Tatjana Maria. Tutto facile, poi, anche per Alize Cornet che sul Centrale lascia appena 5 game alla ceca Barbora Strycova, testa di serie numero 20 del tabellone. Sorpresa anche tra le donne con la numero 12 della classifica Wta, Madison Keys, che si arrende in tre set alla croata Petra Martic. Dopo avere chiuso la prima frazione sul 6-3, la statunitense cede di schianto alla distanza subendo un 3-6, 1-6 che la esclude anzitempo dalla questione.