Tennis, Roger Federer è pronto per l'ultimo Slam della stagione

23 agosto 2017

Pericolo scampato per i fan di Roger Federer. Lo svizzero, dopo il problema alla schiena accusato durante la finale del Master 1000 di Montreal contro Alexander Zverev, si presenterà regolarmente sui campi di Flushing Meadows per conquistare lo Us Open, quarto e ultimo Slam della stagione. "Mi sento un ragazzino" ha detto lo svizzero durante l'allenamento sui campi americani con i suoi due coach Ivan Ljubicic e Severin Luhti.