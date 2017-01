Tennis, ritorno con vittoria per Federer

2 gennaio 2017

Primo esame superato a pieni voti per Roger Federer . A oltre cinque mesi dalla sua ultima apparizione, lo svizzero ha debuttato nella Hopman Cup con una convincente vittoria contro Daniel Evans. L'ex numero uno del tennis mondiale, oggi scivolato al posto numero 16 della classifica Atp, si è imposto per 6-3, 6-4 contro il britannico nell'apertura della sfida tra Svizzera e Gran Bretagna del torneo a squadre di Perth, in Australia.

"Onestamente, ero abbastanza emozionato quando sono entrato in campo. E' stato meglio di quanto pensassi. Ringrazio il pubblico per il calore con cui sono stato accolto. Tornare in campo, riallacciarmi le scarpe prima di una partita, sono sensazioni che mi mancavano. Vincere qui sarebbe un bel modo per iniziare l'anno nuovo. Questi erano i momenti che mi mancavano, ecco perché giochiamo a tennis. Ho pensato che già fosse molto, le mie aspettative erano minori. Ora non sento alcun dolore al ginocchio, è stato bello riuscire a dimenticare tutto", le prime parole di Federer, che poi ha vinto anche il doppio in coppia con Belinda Bencic.