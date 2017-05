3 maggio 2017

C'è una buona notizia per il tennis, Petra Kvitova è tornata ad allenarsi. La dimostrazione arriva dalla foto postata su Instagram. Lo scenario è quello dei campi assolati di Monaco. Il ritorno sui campi della campionessa ceca è avvenuto a meno di sei mesi dall'agguato con un coltello subito in casa a Prostejov il 20 dicembre scorso, che l'ha costretta a un intervento al polso sinistro.

Un post condiviso da Petra Kvitova (@petra.kvitova) in data: 2 Mag 2017 alle ore 08:03 PDT

La 27enne, arrivata fino al numero 2 della classifica femminile, non ha precisato la data del ritorno nel circuito ma ha accompagnato la sua foto con un messaggio: "Spero che quest'immagine vi faccia felici quanto me". Pochi giorni fa aveva già dichiarato di augurarsi di poter partecipare al Roland Garros che inizia il 28 maggio. Anche se non aveva la certezza di essere già pronta.