Tennis, Pennetta: "Io a Rio? Deve succedere veramente un patatrac"

12 maggio 2016

La Pennetta a sorpresa torna a parlare di Rio 2016 . E lo fa al Foro Italico : "Se vado all'Olimpiade? Dovrebbe succedere veramente un patarrac. Si sta cosi bene tranquille senza far niente. Vai in palestra, fai un pochino di ginnsatica e basta". Poi, la brindisina ha parlato anche delle brutte prestazione degli azzurri agli Internazionali di Roma : "Se è in crisi l'Italia del tennis? E' un caso. I ragazzi hanno dimostrato che stanno giocando bene".

Il movimento potrà rinascere: "Sarà difficile riconfermare cosa abbiamo creato noi in questi dieci anni di carriera. Bisogna fermarsi, ricostruire, ripartire da zero e poi torneranno i risultati". Ieri anche Roberta Vinci ha paventato il ritiro: "Se faccio venire voglia alle colleghe di ritirarsi pure loro? No, no. Roberta deve durare ancora un pochino".