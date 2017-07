Tennis: Paolo Maldini sconfitto al debutto nel circuito ATP

27 giugno 2017

Dopo aver vinto tutto nel calcio con la maglia del Milan, Paolo Maldini si è dato al tennis, con buonissimi risultati. A 49 anni, in coppia con il suo coach e amico Stefano Landonio , l'ex capitano rossonero ha debuttato nel circuito professionistico ATP nel Challenger di Milano contro l'olandese David Pel e il polacco Tomasz Bednarek. In campo è arrivato la netta sconfitta con un doppio 6-1 in 53 minuti, ma restano i primi punti da professionista.

Nonostante la sconfitta resta una bella soddisfazione quella raccolta da Paolo Maldini con la racchetta in mano, grazie alla Wild Card vinta per partecipare al Challenger di Milano, torneo del circuito ATP. L'ex milanista ha giocato con il suo allenatore, l'amico Stefano Landonio, che in passato giocò nel circuito ATP ma fino al 1996 raggiungendo il posto numero 975 del ranking nel singolo e 1004 nel doppio come massimo risultato. Contro il polacco Bednarek e l'olandese Pel non c'è stata storia con un bottino raccolto di due games in 53 minuti di gioco.