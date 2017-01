Tennis, Nadal vince il torneo esibizione di Abu Dhabi

31 dicembre 2016

Si è chiuso nel migliore dei modi il 2016 di Rafa Nadal , buon presagio per un anno che dovrà essere quello del riscatto dopo i tanti problemi fisici avuti nella stagione appena conclusa. Il tennista spagnolo, infatti, ha vinto il torneo esibizione di Abu Dhabi , sconfiggendo in finale il belga David Goffin con il punteggio di 6-4, 7-6. Nella "finalina" per il terzo posto, successo di Andy Murray su Milos Raonic per 6-3, 7-6.

Nadal non ha troppo faticato per conquistare i 250mila dollari del premio riservato al vincitore, chiudendo il primo set in 40 minuti. Nel secondo ha avuto un momento di flessione e Goffin si è illuso di poter pareggiare i conti, ma al tie-break lo spagnolo, tornato in campo dopo due mesi e mezzo di stop, non ha più sbagliato. Per lui si è trattato del quarto successo ad Abu Dhabi dopo le vittorie del 2009, 2010 e 2015.