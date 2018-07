Tennis, Nadal trionfa a Barcellona: è il decimo successo nel torneo in Catalogna

30 aprile 2017

Rafa Nadal trionfa al "Barcelona Open Banco Sabadell", torneo Atp su terra rossa con un montepremi da 2.324.905 euro. Nella finale giocata contro Dominic Thiem, numero 8 del mondo e quarto favorito del seeding, lo spagnolo si è imposto in due set con il punteggio di 6-4, 6-1 in un'ora e mezzo di gioco. L'austriaco aveva battuto in semifinale il numero 1 Andy Murray. Per Nadal si tratta del decimo successo a Barcellona.