Tennis, Nadal: "Tornare numero 1? E' speciale"

15 agosto 2017

Rafa Nadal da lunedì sarà il nuovo numero uno della classifica Atp e, a tre anni dall'ultima volta, lo spagnolo si gode il momento. "Per me ritornare a essere al numero 1 rappresenta qualcosa di speciale. Sono accadute tante cose dall'ultima volta in cui ho occupato quella posizione. Infortuni, momenti difficili, ma ho sempre avuto la passione e l'amore per il tennis ed è per questo che ho avuto ancora la chance di tornare in vetta", ha detto.