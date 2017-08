Tennis, Nadal torna ad essere il numero 1: ma per quanto?

21 agosto 2017

Rafael Nadal è tornato sul tetto del mondo. Lo spagnolo con 7.645 punti, infatti, è salito in vetta al ranking Atp a oltre tre anni dall’ultima volta, scalzando così lo scozzese Andy Murray dopo 34 settimane consecutive di dominio. Alle calcagna del maiorchino c’è però Roger Federer che, risalito al terzo posto dopo la splendida annata in cui ha messo a segno l’ Australian Open e Wimbledon , dista solo 500 punti dal nuovo numero uno.

Il tennis maschile quest’anno ha visto due protagonisti, Roger Federer e Rafael Nadal. I due si sono contesi tre dei quattro Slam, il quarto si disputerà a partire dal 28 agosto sui campi di New York ma vede già fuori dai giochi Novak Djokovic per un problema al gomito e anche la presenza di Andy Murray, reduce da un infortunio all’anca, non è ancora stata ufficializzata. La strada per lo spagnolo e lo svizzero, salvo sorprese che nel corso dei tornei dello Slam sono sempre dietro l’angolo, sembrerebbe quindi facilmente percorribile senza dimenticare le presenze importanti di giocatori come Stan Wawrinka, Alexander Zverev, che ha conquistato il suo best ranking posizionandosi al sesto posto della classifica Atp, Dominic Thiem e Milos Raonic.



Nella corsa verso il Master di Londra i primi due nomi della classifica sarebbero proprio quelli dello spagnolo e dello svizzero, ma vista la poca distanza nel ranking tra i due, a fine stagione chi sarà il numero uno?