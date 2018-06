Tennis, Nadal salta Londra: "Devo ascoltare il mio corpo e fermarmi"

13/06/2018

Dopo l'undicesimo trionfo al Roland Garros di domenica scorsa, Rafa Nadal ha annunciato che non giocherà il torneo Atp 500 del Queen's, in programma la settimana prossima a Londra. È il terzo anno consecutivo che il tennista rinuncia e lo ha annunciato via Twitter: "Voglio scusarmi con gli organizzatori del torneo e con tutti i fan che speravano di vedermi giocare. Mi sono consultato con i miei dottori e devo ascoltare cosa mi sta chiedendo il mio fisico". Queste le parole dello spagnolo, che tra l'altro l'edizione Atp 500 del Queen's l'aveva vinta nel 2008 e quello stesso anno ha poi conquistato il suo primo Wimbledon.





Situazione opposta invece per Roger Federer che è tornato con una vittoria in Germania. Il fuoriclasse svizzero ha battuto in rimonta per 3-6 6-4 6-2 il tedesco Mischa Zverev nel match d'esordio al torneo sull'erba di Stoccarda. Federer era assente dai campi dal 24 marzo scorso, quando fu battuto al secondo turno del torneo di Miami dall'australiano Thanasi Kokkinakis.