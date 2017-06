Tennis, Nadal pronto a sfidare Federer sull'erba

12 giugno 2017

Nel tennis parte la stagione dell'erba e tutti gli occhi sono puntati sul ritorno in campo di Roger Federer , con gli appassionati che sperano in un nuovo con Rafa Nadal. Lo spagnolo, fresco di successo al Roland Garros, ha le idee chiare. "Vedremo come si comporta il mio ginocchio. Ma sono consapevole che ho giocato cinque finali a Wimbledon. Mi piace giocare sull'erba e qui tutto può succedere, sono motivato", ha detto.

Ma Nadal ha un altro obiettivo: "Solo vincendo questi titoli hai la possibilità di diventare numero uno in classifica. Non so, sto giocando bene, se continuerò a farlo perché no? Adesso sono al numero 2. Vedremo cosa succede durante il resto dell'anno, dipende davvero solo da me". E da Federer.