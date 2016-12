Tennis, Nadal ko: niente Wimbledon

9 giugno 2016

Niente da fare per Rafa Nadal, che è costretto a rinunciare al torneo di Wimbledon per infortunio. Come comunicato ufficialmente dagli organizzatori, infatti, il campione spagnolo ha dovuto dare forfait a causa di alcuni problemi a un polso. Il torneo sull'erba londinese andrà in scena dal prossimo 27 giugno al 10 luglio: il maiorchino conta di riprendersi in vista dell'Olimpiade di Rio de Janeiro.