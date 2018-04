Tennis, Nadal a caccia dell'undicesima: a Montecarlo sarà finale con Nishikori

21 aprile 2018

NADAL - DIMITROV (6-4, 6-1)

Rafa Nadal non fallisce l’appuntamento con la dodicesima finale in carriera nel Principato di Monaco. Nelle undici già disputate lo spagnolo n°1 al mondo ha ottenuto dieci successi. La prima semifinale del Montecarlo Rolex Masters è poco più di una passeggiata per il campione maiorchino che liquida Grigor Dimitrov in 1h e 31 minuti di gioco. Sull’economia del match pesano certamente i problemi fisici del bulgaro che si è spento lentamente con il passare dei minuti, ma il momento chiave della gara è arrivato al decimo gioco: avanti 5-4 nel punteggio, Nadal ha ottenuto il break che gli ha consentito di rompere l’equilibrio e di portare a casa il primo set. Da questo momento in poi c’è solo lo spagnolo in campo. Dimitrov accusa i fastidi all’avambraccio e sprofonda sul 5-0. Il game della bandiera del numero 5 Atp precede il gran finale di Nadal che tiene a zero l’ultimo servizio e alza le braccia al cielo sul 6-1 finale.



ZVEREV - NISHIKORI (6-3, 3-6, 4-6)

Nishikori si regala l’ultimo atto con Nadal al termine di un match equilibratissimo con Zverev. Servono più di 2 ore al giapponese per liquidare l’ottimo tedesco che lotta con orgoglio fino all’ultima palla disponibile. La partita sembrava in discesa per il 21 enne di Amburgo quando, con due break consecutivi, ha messo in cassaforte il primo set. Nella seconda frazione però, la storia si ripete ma esattamente a parti inverse: parità fino al 3-3, poi Nishikori strappa due volte il servizio e chiude con il medesimo 6-3. Tutto si decide in un concitato terzo set, ancora all’insegna dell’equilibrio. Entrambi i contendenti tengono il servizio fino al 5-4 per il giapponese. Poi, dopo il cambio di campo, l’ultima decisiva svolta. Nishikori trova ai vantaggi il break della vittoria, Zverev esce sconfitto ma tra gli applausi del pubblico del Principato.