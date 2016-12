Tennis, Murray torna sovrano a Wimbledon

10 luglio 2016

Sono bastati tre set a Andy Murray per tornare padrone di Wimbledon. Lo scozzese ha concesso il bis sui campi in erba di Londra, battendo in finale il canadese Milos Raonic, che in semifinale aveva battuto Federer: 6-4, 7-6, 7-6 in 2h47' di gioco per l'idolo di casa. Per Murray si tratta del terzo titolo del Grande Slam dopo gli US Open del 2012 e ancora Wimbledon del 2013. Succede a Djokovic, che si era imposto nelle precedenti due edizioni.