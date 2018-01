Tennis, Murray operato all'anca: "Tornerò ad alto livello"

8 gennaio 2018

Dovrebbe ricominciare in estate la stagione tennistica di Andy Murray . Lo scozzese si è sottoposto a Melbourne a un'operazione chirurgica all'anca, ma spera di tornare in campo nel giro di sei mesi. "Non ho ancora finito di giocare a tennis - le parole del 30enne ex numero 1 alla BBC - . Sono molto ottimista sul mio futuro, torneò a giocare ai più alti livelli. L'operazione è andata bene. Ma riprenderò solo quando starò davvero bene".

Vorrei ringraziare il dottor John O' Donnell e tutto il personale per aver avuto cura di me. Non vedo l'ora di tornare al tennis competitivo durante la stagione sull'erba. Grazie a tutti per il supporto negli ultimi giorni. Tornerò", ha scritto su Facebook.



Murray è di fatto fermo dallo scorso torneo di Wimbledon per il problema all'anca ed è sceso al numero 16 del ranking mondiale. Nonostante le poche chance di recuperare, Murray era comunque volato in Australia per l'inizio della stagione, ma alla fine ha dovuto dare forfait prima al torneo di Brisbane e poi a Melbourne, prima prova stagionale del Grande Slam.