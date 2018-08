Tennis: Murray e Kyrgios sulle montagne russe

11/08/2018

In attesa di scendere in campo al Masters 1000 di Cincinnati, Andy Murray e Nick Kyrgios si sono rilassati trascorrendo una giornata al Luna Park di King Island, nell'Ohio. L'ex numero 1 al mondo e il bad boys del tennis mondiale sono saliti sulle montagne russe come testimoniato dal video-selfie fatto dall'australiano molto più a suo agio rispetto allo scozzese ex numero 1 al mondo.