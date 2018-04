Tennis, Montecarlo: in semifinale sarà Dimitrov-Nadal

20 aprile 2018

DIMITROV-GOFFIN 2-0 (6-4, 7-6)

La giornata si è aperta con la vittoria del bulgaro Grigor Dimitrov, numero 5 delle classiche Atp, contro il belga David Goffin, numero 10. Match combattuto, nonostante risolto il soli due set ma durati la bellezza di un'ora e 45 minuti. Nel primo set Dimitrov riesce a strappare il servizio all'avversario nel sesto game per poi condurre in porto fino al 6-4. Secondo set ancora più combattuto che dura addirittura più di un'ora e si conclude al tie break (7-5) sempre a favore del bulgaro che ora in semifinale si ritroverà di fronte Nadal.

NADAL-THIEM 2-0 (6-0, 6-2)

Nessun problema per il numero uno del mondo Rafa Nadal, che in un'ora e 8 minuti di partita si sbarazza di Dominic Thiem, numero 7 delle classifiche Atp. Lo spagnolo forza subito il ritmo del gioco e chiude il primo set con un secco 6-0. Nove i game consecutivi conquistati da Nadal che nel secondo set ne perde soltanto due per chiudere 6-2. In semifinale si prospetta affascinante la sfida contro Dimitrov.

NISHIKORI-CILIC 2-1 (6-4, 6-7, 6-3)

Kei Nishikori sorprende Marin Cilil. Il numero 36 del mondo batte il numero 3 giocando una splendida partita, dominando primo e terzo set e cedendo al croato soltanto il secondo set al tie break. Il giapponese elimina la testa di serie numero 2 del tabellone in una partita maratona (2 ore e 54 minuti). Dopo un primo set vinto bene, grande lotta nel secondo che il croato riesce a strappare con un tie break poi dominato 7-1. Nel terzo parziale, però, il giapponese fa valere la migliore forma fisica e approda in semifinale.

ZVEREV-GASQUET 2-1 (4-6, 6-2, 7-5)

Richard Gasquet, francese numero 34 del mondo, contro il tedesco Alexander Zverev numero 4 delle classifiche Atp. Il primo set lo vince 6-4 il francese in 46' ma nel secondo il tedesco rialza la testa con un 6-2 netto in 44' che rinvia il verdetto al terzo set. L'ultimo parziale è davvero emozionante Gasquet che sotto 3-1 riesce a ribaltare la situazione fino al 4-3. Contro break di Zverev ed è 4-4. L'equilibrio continua fino al break decisivo che stavolta arriva per regalare il 7-5 a Zverev che alza le braccia al cielo dopo 2 ore e 38 minuti di battaglia e nel prossimo incontro, in semifinale, affronterà il giapponese Nishikori.