Tennis, Montecarlo: il trio azzurro avanza al secondo turno

17 aprile 2018

SEPPI-EDMUND 2-1 (6-3, 5-7, 6-2)

Andreas Seppi contro Kyle Edmund, l'azzurro numero 62 del mondo contro l'inglese numero 23. Seppi inizia bene la partita conquistando il primo set 6-3 chiudendo in 33' la partita grazie ad un break ottenuto nel quarto game e bissato nel sesto per trovarsi sul 5-1, poi uno scatto d'orgoglio del britannico che non basta per riaprire la contesa. Nel secondo set Edmund è molto più reattivo ma Seppi riesce a tenere botta e si arriva fino al 5-5 rispettando i turni di servizio. Un errore di rovescio dell'azzurro, però, consente all'inglese di vincere 7-5 e rinviare il verdetto al terzo set. Ed è proprio qui che l'azzurro dà il meglio strappando due volte il servizio all'avversario per chiudere sul 6-2.



FOGNINI-IVASHKA 2-0 (6-4,7-5)

Fabio Fognini vince all'esordio e si qualifica per i sedicesimi del Master 1000 Montecarlo. Il numero 20 del mondo ha avuto la meglio di Ilya Ivashka in un'ora e 26 minuti di gioco. Nel primo set l'azzurro conquista subito un break, ma nel primo parziale i turni di battuta vengono poco rispettati e Fognini è costretto a chiuderla soltanto sul 6-4. Nel secondo parziale, molto più combattuto, Ivashka si porta addirittura sul 5-2 ma l'azzurro si scuote e conquista ben cinque game di fila per chiudere sul 7-5 e conquistare la qualificazione al secondo turno dove affronterà il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 61 del mondo.



CECCHINATO-DZUMHUR 2-0 (6-3, 6-2)

Avanza ai sedicesimi di finale Marco Cecchinato, azzurro numero 100 delle classifiche Atp che ha battuto in due set il più quotato Damir Dzumhur, bosniaco numero 31. L'italiano, proveniente dalle qualificazioni, ha chiuso il primo set in 37' partendo molto male, andando sotto 3-0 cedendo due servizi per poi reagire e conquistare addirittura sei game di fila. Secondo set che inizia sul filo dell'equilibrio ma Cecchinato strappa il servizio al bosniaco per portarsi poi sul 4-1. Dzumhur tenta la reazione ma alla fine l'azzurro chiude la pratica in un'ora e 11 minuti di gioco per qualificarsi ai sedicesimi di finale, laddove affronterà il temibile canadese Milos Raonic.