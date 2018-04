Tennis, Montecarlo: esce di scena anche Seppi, passa Nishikori

19 aprile 2018

Negli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo cala il sipario per Andreas Seppi , a cui non riesce la rimonta dopo un primo set gettato alle ortiche. Sulla terra rossa l’ultimo azzurro ancora presente in tabellone esce sconfitto contro il giapponese Nishikori , numero 36 del ranking, per 2-1. Cade Djokovic contro l’austriaco Thiem (2-1), nessun problema per Nadal che liquida Khachanov (2-0).

Dopo Fognini e Raonic cade anche Seppi: l’altoatesino non trova continuità dopo la buona prova di ieri con cui aveva eliminato Garcia Lopez e non riesce entrare nei migliori otto, fermandosi contro il giapponese Nishikori. Il primo set è da dimenticare, con il break che arriva già sul secondo game. La prestazione è sottotono e la partita sembra in equilibrio solo quando alla battuta c’è l’azzurro. Nishikori da canto suo non concede sconti e riesce a chiudere il primo set su un 6-0 che fa intravedere lo spettro di una disfatta. La musica però cambia radicalmente e Seppi trova il ritmo giusto rispondendo colpo su colpo nei successivi quattro game, poi al termine di uno scambio estenuante trova il guizzo giusto per strappare il break. Il giapponese da quel momento va in tilt e cede per due giochi di fila sul 40-0. Il secondo set si chiude con Seppi di nuovo in partita dopo un convincente 6-2 e il parziale nuovamente in parità sull’1-1. La resistenza dell’azzurro però crolla a stretto giro: dopo scambi combattuti fino al 2-2 il terzo set fa registrare il dominio di Nishikori, che con un 3-6 finale porta il risultato sul 2-1 e vola ai quarti dove incontrerà Marin Cilic. Stacca il pass Nadal, che passeggia contro Khachanov imponendosi 2-0 (6-3, 6-2) in una sfida quasi mai in discussione. Cade, dopo essere passato in vantaggio al termine di un primo set da brividi, Djokovic: Thiem in 2h29’ porta a casa una vittoria di puro carattere ribaltando il risultato fino al 2-1 (6-7, 6-2, 6-3).