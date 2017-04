Tennis, mamma Serena smentisce il ritiro

20 aprile 2017

La foto in dolce attesa postata su Snapchat e poi rimossa dopo pochi minuti aveva creato tanti dubbi sul futuro di Serena Williams . Mamma felice, magari lontano dai campi da tennis. Oggi a smentire l'ipotesi del ritiro la portavoce della campionessa Kelly Bush Novak: "Sono lieta di confermare che Serena aspetta un bambino per il prossimo autunno. E lei intende tornare nel 2018". Il papà è Alexis Ohanian, 33enne, milionario co-fondatore del social network Reddit.

Eguagliare e battere il record dei 24 trofei Slam di Margaret Smith Court potrebbe essere la motivazione sufficiente per provarci ancora. Non mancano gli esempi di altre campionesse tornate vincenti dopo la maternità. Da Kim Clijsters, che ha conquistato due Us Open dopo la nascita di sua figlia Jade, e la stessa Margaret Court, che ha arricchito il palmares con tre titoli Major 1973 dopo la nascita del figlio Daniel.