Tennis: laurea honoris causa a Roger Federer

24 novembre 2017

Premi e riconoscimenti non finiscono mai per Roger Federer. Il tennista svizzero è stato insignito della laurea "honoris causa" dalla facoltà di Medicina dell'Università di Basilea, città che gli ha dato i natali 36 anni fa. Il riconoscimento è stato consegnato nel corso del 557° Dies academicus in programma oggi presso l'ateneo renano. Per impegni personali l'ex numero 1 al mondo non è potuto essere presente alla cerimonia di consegna.