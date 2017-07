Tennis, la pasta è il segreto di Federer

28 luglio 2017

Il segreto di Roger Federer? Lo ha svelato lui stesso postando su Facebook le foto della sua visita alla sede di Barilla a Parma. Il campione svizzero ha passato la giornata insieme agli operai dell'azienda lavorando la pasta. Luca Barilla ha scelto l'ex numero uno come testimonial perchè "per tanti anni ho nutrito il sogno che Roger potesse unirsi a Barilla nell’affascinante missione di aiutare la gente a mangiare meglio, per la propria salute e la sostenibilità del Pianeta". Per l'ex numero uno la pasta è l'alimento prinicipale nella sua dieta: "Fa parte della mia alimentazione quotidiana da così tanti anni che questa partnership è venuta naturalmente".