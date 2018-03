Tennis: "La miglior mamma del mondo" torna in campo a Indian Wells

2 marzo 2018

L'attesa di tutti gli appassionati sta per finire. Dopo la gravidanza e la presenza in doppio con la sorella Venus in Fed Cup, Serena Williams è pronta a tornare nel circuito, visto che sarà al via del torneo di Indian Wells (7-18 marzo). Solo il campo dirà se l'americana tornerà ad essere la più forte giocatrice del mondo, intanto si è meritata - da parte del marito Alexis Ohanian - il titolo di 'miglior mamma del mondo'. Il fondatore di Reddit ha acquistato 4 cartelloni pubblicitari lungo Palm Spring road: letti in sequenza, recitano: "Greatest- Momma- Of All Time" sotto le foto della neonata e, nel cartello conclusivo, una sorta di riassunto, con l'acronimo "G.M.O.A.T".