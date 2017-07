Tennis: Kyrgios si consola con due belle ragazze

6 luglio 2017

Nick Kyrgios sembra aver già dimenticato la sconfitta a Wimbledon per mano di Pierre-Hugues Herbert, n°70 della classica Atp, in cui il 22enne si è dovuto ritirare per un problema all'anca. L'australiano è stato paparazzato lo scorso martedì, alle 3 di notte, nel locale londinese "Cirque Le Soir" insieme e due belle ragazze, una bionda e una mora. La prenderà bene la sua fidanzata Ajla Tomljanovic, anch'essa tennista, con cui ha una relazione da più di un anno?