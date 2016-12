Tennis, Internazionali d'Italia: Volandri sfiora l'impresa, Lorenzi travolto

10 maggio 2016

Volandri sfiora l'impresa, Lorenzi si inchina al più forte. L'Italia perde il doppio confronto con la Spagna nel primo turno degli Internazionali d'Italia, quinto Masters 1000 della stagione Atp, in corso sui campi in terra del Foro Italico. Il livornese fa sudare Ferrer ma alla fine cede 4-6, 7-5, 6-1, mentre il senese perde 6-3, 6-1 contro Bautista: tra gli azzurri resta in corsa solo Seppi. Passano al secondo turno anche Berdych e Nishikori.

Filippo Volandri, numero 203 del rankig, emoziona il Centrale, ma alla fine deve arrendersi a David Ferrer, nono favorito del seeding, che si conferma "killer" di italiani visto che allunga a 38 la sua striscia di vittorie contro gli azzurri: il tennista livornese, sullo stesso campo dove nel 2007 raggiunse la semifinale, scende in campo con grande concentrazione, si aggiudica il primo set e - con un pizzico di fortuna in più - si sarebbe portato a casa anche il secondo. Ha due palle break sul 3-3, poi sul 5-5 perde il servizio e di lì comincia la cavalcata dello spagnolo, che chiude la contesa in due ore di gioco. Solo 85 minuti è durato invece il match di Paolo Lorenzi, che dà filo da torcere a Bautista solo nei primi giochi, poi alza le braccia di fronte al più forte.



Brutte notizie per l'Italia del tennis anche dal tabellone femminile: in attesa dell'esordio di Roberta Vinci, si arrende al primo turno Claudia Giovine, numero 423 Wta che aveva guadagnato una wild card per la sua prima partecipazione al tabellone principale di un torneo di questo livello vincendo le pre-qualificazioni. La brindisina cede 6-1, 2-6, 6-2 con l'americana Chistina McHale, numero 56 del ranking: l'azzurra paga l'emozione in avvio, ma per lei solo applausi all'uscita dal Campo 2. Tra le big nessun problema per la spagnola Suarez-Navarro, l'australiana Stosur e la svizzera Bacsinszky, mentre scivola la serba Jankovic contro l'insidiosa canadese Bouchard.