Tennis, Internazionali d'Italia: Fognini si ferma agli ottavi

Fabio Fognini gioca un grande match ma non basta per superare gli ottavi degli Internazionali d'Italia in corso sui campi in terra rossa al Foro Italico di Roma. Il ligure, numero 31 del mondo, ha ceduto al termine di una maratona contro Tomas Berdych, numero 5 della classifica: 6-3, 3-6, 7-6 il punteggio a favore del ceco che ha vinto dopo un match durato 2 ore e 36 minuti. Fognini esce tra gli applausi ma ai quarti con Federer giocherà Berdych.