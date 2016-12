Tennis, il Roland Garros fa più gola: 28 milioni di montepremi

Montepremi sempre più ricco per il Roland Garros, il secondo torneo dello Slam che prenderà il via sui campi di terra rossa parigini il 24 maggio. Rispetto al 2014 c'è un incremento dei premi di quasi 3 milioni di euro (da 25.018.900 a 28.000.000). Per i vincitori, invece, l'assegno lieviterà di 150 mila euro, arrivando a 1,8 milioni. 900.000 euro ai finalisti. Ritoccati al rialzo anche i premi per i tennisti eliminati nelle prime fasi.