Tennis, Halep contro Sharapova. Sorteggio favorevole per gli azzurri

25 agosto 2017

Tutto è pronto per l’ultimo Slam stagionale che vede nel tabellone femminile una partenza di fuoco per la testa di serie numero 2, Simona Halep, che si dovrà confrontare, in un match che non merita un primo turno, con Maria Sharapova che ha ricevuto una wild card per il main draw. Il tabellone maschile, invece, vede un primo turno facile tra la testa di serie numero 1, Rafael Nadal contro il serbo Lajovic. Federer incontrerà il classe ’98 Frances Tiafoe.