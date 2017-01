Tennis, Giorgi squalificata dalla Fit per 9 mesi

30 gennaio 2017

Lo strappo tra Camila Giorgi e la Federtennis porta al primo risultato concreto. Il Tribunale Federale ha infatti squalificato la 25enne di Macerata per nove mesi per avere detto no alla convocazione per il match di Fed Cup tra Italia e Spagna dell'aprile scorso. Per la Giorgi anche una multa da 30.000 euro. La marchigiana non potrà così prendere parte ad attività nazionali che si svolgano sotto l'egida della Fit.