Tennis: Fognini vince il torneo di Gstaad

30 luglio 2017

La partenza di Fognini è sfolgorante: nel primo set, l'azzurro mette subito a segno due break point, vincendo quattro game di fila e volando sul 4-0. Dopo il turno in battuta, Hanfmann, numero 170 della classifica ATP e giustiziere agli ottavi del campione uscente Feliciano Lopez, mette a segno un break point che, grazie a tre game consecutivi, lo riporta sul 5-4. Al momento di servire per il set, però, il sanremese non sbaglia, lasciando l'avversario a 0 e chiudendo sul 6-4 dopo 41 minuti. Nel secondo parziale, l'avvio è più blando rispetto a quanto visto nel primo set: i due tennisti vincono i rispettivi turni in battuta, e l'equilibrio regna fino al 5-5. All'undicesimo game, però, Fognini compie la giocata decisiva, rimontando da 40-15, strappando il servizio ad Hanfmann e chiudendo il secondo set sul 7-5 dopo 53 minuti. Con la vittoria sulla terra rossa svizzera, il sanremese conquista il suo quinto titolo, il quarto in un torneo dell'ATP World Tour 250, categoria nella quale ha disputato, vincendola, la sua decima finale. L'azzurro, che con la vittoria a Gstaad vola al 25esimo posto della classifica ATP, torna ad alzare un trofeo come non gli accadeva da poco più di un anno: l'ultima affermazione, infatti, risaliva al successo in Croazia dello scorso 24 luglio 2016, con il titolo nel 250 di Umago.



"Sono molto contento. E' una vittoria che voglio condividere con mia moglie e mio figlio che purtroppo non hanno potuto essere qui oggi: questo è un trofeo speciale perché è il mio primo da papà. E' stata una settimana abbastanza complicata soprattutto nel primo match, poi però le cose sono andate meglio partita dopo partita. Dopo aver perso il primo set nel torneo ho detto al mio team: di questo passo domani sono a casa...", ha commentato Fognini.