Tennis: Fognini sui social torna alla carica contro Pascal Maria

5 luglio 2017

Sono passati ormai 4 anni dal siparietto avvenuto tra Fabio Fognini e Pascal Maria a Wimbledon, ma l'italiano non dimentica ed è tornato a scherzarci su. I fatti: al primo turno contro Melzer il giudice di sedia chiama out una palla, ma il ligure non ci sta e si lancia in una protesta singolare. Inizia a urlare "no, no, no" e poi si butta a terra. Il pubblico ride e anche lo stesso Pascal fatica a trattenersi. Un episodio nella mente di tutti e che poi è anche costato l'eliminazione dal torneo per mano dell'austriaco.