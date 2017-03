Tennis, Fognini non si ferma: ai quarti a Miami

28 marzo 2017

Primo lampo stagionale per Fabio Fognini, dopo un avvio di 2017 non troppo entusiasmante. Il tennista ligure, infatti, ha raggiunto i quarti di finale del torneo di Miami, secondo dei Masters 1000 in calendario quest'anno. Fognini non ha avuto problemi contro l'americano Donald Young, battuto con il secco punteggio di 6-0, 6-4 dopo solo 1h5' di gioco. Adesso lo aspetta Nishikori che ha piegato Delbonis in tre set (6-3, 4-6, 6-3).