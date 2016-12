Tennis: Flavia Pennetta si qualifica per le Wta Finals 2015

21 ottobre 2015

Flavia Pennetta si è qualificata per le Wta Finals - il Masters tra le otto migliori tenniste della stagione, al via domenica prossima a Singapore - grazie alla vittoria 6-2, 6-4 sulla russa Gavrilova , che la proietta ai quarti della Kremlin Cup a Mosca. Grazie al k.o. della ceca Safarova contro la russa Pavlyuchenkova , la brindisina, numero 8, ha ottenuto i punti necessari per qualificarsi. In serata il ritiro per una vescica al piede destro.

"La qualificazione per le Wta Finals è un sogno che diventa realtà, il modo perfetto per concludere una stagione fantastica per me. E sarà anche un modo meraviglioso per dire addio al tennis, su un palcoscenico spettacolare. Avendo già vinto le Wta Finals in doppio (nel 2010, in coppia con l'argentina Gisela Dulko, ndr), non potevo aspettare per fare il mio debutto in singolare", ha detto la Pennetta.