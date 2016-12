Tennis, finale di Coppa Davis: Gran Bretagna in vantaggio 2-1 sul Belgio

28 novembre 2015

La Gran Bretagna si porta in vantaggio per 2-1 sul Belgio nella finale della Coppa Davis di tennis e accarezza il sogno di conquistare l'Insalatiera. A Gand i fratelli Andy e Jamie Murray superano per 6-4, 4-6, 6-3, 6-2 Darcis e Goffin nel doppio che potrebbe risultare decisivo. A questo punto a Andy Murray basterà battere Goffin nel primo singolare della giornata conclusiva per regalare il successo, il decimo della storia, alla sua squadra.

La sfida, giocata sul campo indoor in terra battuta del Flanders Expo, è stato combattuto soprattutto nei primi due parziali. Poi la coppia britannica, guidata dal numero 2 del mondo, ha preso il controllo delle operazioni e ha messo a segno i colpi decisivi nei momenti più importanti del match. Saranno dunque i singolari a decidere se l'Insalatiera d'argento andà, per la prima volta nella storia, al Belgio, in precedenza arrivato solo nel 1904 in finale (persa proprio contro le British Isles), o, per la prima dopo 79 anni alla Gran Bretagna. Forse basterà il primo match, tra i numeri 1 delle due squadre, Goffin e Andy Murray. Lo scozzese è in vantaggio 2-0 nei precedenti e 14 gradini più in alto nel ranking, ma il belga avrà dalla sua il tifo dei 13mila che gremiscono il Flanders Expo, esaurito da giorni. Altrimenti, il verdetto arriverà all'ultimo punto, da un incontro assai incerto, che dovrebbe opporre Bemelmans ed Edmund.